Το mayday του πλοίου πριν γκρεμίσει τη γέφυρα - Γιατί υποψιάζονται για την καταστροφή ένα φορτίο νοθευμένα καύσιμα

Το ενδεχόμενο να έπαιξαν ρόλο νοθευμένα καύσιμα στην εκτροπή του φορτηγού πλοίου που έπεσε πάνω στη γέφυρα «Francis Scott Key» της Βαλτιμόρης θα εξετάσουν ερευνητές.

Το πλοίο εμπορευματοκιβωτίων «Dali», με σημαία Σιγκαπούρης, έπεσε πάνω στη γέφυρα της Βαλτιμόρης γύρω στη 1:30 το πρωί τοπική ώρα της Τρίτης προκαλώντας μέσα σε μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα την κατάρρευσή της, ενώ έξι εργάτες που έκλειναν τρύπες εκείνη την ώρα στο οδόστρωμα της γέφυρας έπεσαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Πατάπσκο και θεωρούνται νεκροί, καθώς οι μέχρι τώρα έρευνες για τον εντοπισμό τους έχουν αποβεί άκαρπες.

Όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Wall Street Journal, η έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας στη Βαλτιμόρη θα εξετάσει και κατά πόσον νοθευμένα καύσιμα στο φορτηγό πλοίο έπαιξαν ρόλο στην απώλεια ισχύος της μηχανής και της συντριβής του στη γέφυρα.

Μέχρι το βράδυ της Τρίτης επιθεωρητές δεν είχαν επιβιβαστεί στο μήκους σχεδόν 300 μ. φορτηγό πλοίο, ενώ παρέμενε κολλημένο σε πυλώνα της γέφυρας που κατέρρευσε και ενδέχεται να παραμείνει στην ίδια θέση επί εβδομάδες.

