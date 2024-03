Βίντεο σοκ από τη Βαλτιμόρη - Πλοίο έπεσε στη γέφυρα Francis Scott Key προκαλώντας την κατάρρευσή της

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ όταν φορτηγό πλοίο που μετέφερε κοντέινερ χτύπησε έναν από τους πυλώνες γέφυρας με αποτέλεσμα την κατάρρευσή της.

Η γέφυρα που κατέρρευσε είναι η Francis Scott Key Bridge ενώ το πλοίο που έπεσε πάνω της φέρεται να είναι σημαίας Σιγκαπούρης.

Δείτε ζωντανή εικόνα από το σημείο:

Δείτε βίντεο με τη στιγμή του ατυχήματος:

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn — BNO News (@BNONews) March 26, 2024

Here’s a longer and higher quality video of the Baltimore bridge collapse. Crash and collapse happens at 2:34 pic.twitter.com/Vyp3rQLLHl — BNO News Live (@BNODesk) March 26, 2024

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse 📌#Baltimore | #Maryland Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg — Balling Gents 💰🔥🇺🇸🇬🇧 🇨🇳 (@Ballinggent) March 26, 2024

Κατά τις πρώτες πληροφορίες στη γέφυρα τη στιγμή της κατάρρευσής της υπήρχαν 3-4 ιδιωτικά οχήματα και επτά εργάτες

Σύμφωνα με χειριστή πυροσβεστικού πλοιαρίου «ένα πλοίο με κοντέινερ χτύπησε την Key Bridge στη Βαλτιμόρη. Τμήμα της γέφυρας έχει καταρρεύσει. Στην περιοχή σπεύδουν πλοιάρια της πυροσβεστικής και της αστυνομίας».

Δείτε χάρτη με την περιοχή στην οποία σημειώθηκε η κατάρρευση της γέφυρας:

Η Francis Scott Key Bridge, η μεγαλύτερη στην περιοχή της Βαλτιμόρης, κατασκευάστηκε το 1977, έχει μήκος 2,6 χλμ. και υπολογίζεται ότι σε ετήσια βάση τη διασχίζουν 11,5 εκατομμύρια οχήματα με το κόστος κατασκευής της να είναι 110 εκατομμύρια δολάρια.