Εκλογές στη Ρωσία: Χιλιάδες ψηφοφόροι πήγαν στα εκλογικά τμήματα για να στείλουν μήνυμα - «Μεσημέρι κατά του Πούτιν»

Χιλιάδες ψηφοφόροι πήγαν σε εκλογικά τμήματα το μεσημέρι για να εκφράσουν συμβολικά την αντίθεσή τους στον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν σήμερα εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτό που η αντιπολίτευση κατά του Κρεμλίνου δήλωσε πως είναι μια ειρηνική αλλά συμβολική πολιτική διαμαρτυρία εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε μια δράση που αποκαλείται «Μεσημέρι κατά του Πούτιν», Ρώσοι που εναντιώνονται στον βετεράνο ηγέτη του Κρεμλίνου πήγαν στα εκλογικά τμήματα της περιοχής τους το μεσημέρι είτε για να ρίξουν άκυρα ψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας είτε για να ψηφίσουν έναν από τους άλλους τρεις υποψηφίους απέναντι στον Πούτιν, ο οποίος αναμένεται ευρέως να κερδίσει με πολύ μεγάλο ποσοστό.

Άλλοι είπαν πως θα έγραφαν το όνομα του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, που πέθανε τον περασμένο μήνα σε φυλακή στον ρωσικό Αρκτικό κύκλο, στο ψηφοδέλτιό τους.

Συνεργάτες του Ναβάλνι ανήρτησαν βίντεο στο YouTube που δείχνουν ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά για να ψηφίσουν σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη Ρωσία το μεσημέρι οι οποίοι είπαν πως ήταν εκεί για να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά.

Ο Ναβάλνι είχε εγκρίνει το σχέδιο για «Μεσημέρι κατά του Πούτιν» με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μετέφεραν οι δικηγόροι του πριν από τον θάνατό του. Η ανεξάρτητη εφημερίδα Novaya Gazeta αποκάλεσε τη σχεδιαζόμενη δράση «πολιτική διαθήκη του Ναβάλνι».

«Η ελπίδα είναι πάρα πολύ μικρή αλλά αν μπορείτε να κάνετε κάτι (σαν αυτό), κάντε το. Δεν έχει μείνει τίποτα από τη δημοκρατία», είπε μια νεαρή γυναίκα σε εκλογικό τμήμα η οποία δεν έδωσε το όνομά της και το πρόσωπο της οποίας θολώθηκε από την ομάδα του Ναβάλνι.

Μια άλλη νεαρή γυναίκα σε ένα άλλο εκλογικό τμήμα, που η ταυτότητά της απεκρύβη με τον ίδιο τρόπο, είπε πως ψήφισε τον «λιγότερο αμφιλεγόμενο» από τους τρεις υποψηφίους που αντιπαρατίθενται στον Πούτιν.

Ένας φοιτητής που ψήφισε στη Μόσχα είπε στο κανάλι του Ναβάλνι πως άνθρωποι όπως αυτός που διαφωνούν με το τρέχον σύστημα πρέπει να συνεχίσουν παρ΄όλα αυτά να ζουν τις ζωές τους.

«Η Ιστορία έχει δείξει πως οι αλλαγές συμβαίνουν την πιο απρόσμενη ώρα», είπε.

Παρά την ύπαρξη αυτών των διαδηλωτών -που αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα των 114 εκατομμυρίων ψηφοφόρων της Ρωσίας- ο Πούτιν αναμένεται να ενισχύσει την εξουσία του στις εκλογές οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα του αποφέρουν μια μεγάλη νίκη.

Putin’s scared…

A democrat needs 50% plus 1 vote… for a dictator everyting under 100% is a threat.

Navalny’s killing will mark the beginning of the end for Putin ! pic.twitter.com/kAYxKOwqXc

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) March 17, 2024