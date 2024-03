Τουλάχιστον 7 νεκροί και 27 τραυματίες μετά από έκρηξη σε εστιατόριο στην Κίνα - Κατέρρευσε το κτίριο (video)

Αξιωματούχοι στην κομητεία Σανχέ της Κίνας, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Πεκίνο, ανακοίνωσαν σήμερα πως άρχισε να διενεργείται έρευνα της αστυνομίας για την καταστροφική, πολύνεκρη έκρηξη σε εστιατόριο.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε σε τουλάχιστον 7 νεκρούς και 27 τραυματίες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 14 άνθρωποι έλαβαν εξιτήρια από νοσοκομείο όπου είχαν διακομιστεί.

At least 2 people were killed & 22 others injured after a suspected gas leak explosion in a fried chicken shop in Sanhe, northern province of Hebei, China. #Sanhe #Hebei #China pic.twitter.com/jprJTxnOne

