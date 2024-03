Πέντε νεκροί από την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα όταν έπεσε πάνω τους δέμα από αεροπλάνο

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα όταν τους καταπλάκωσε ένα δέμα με ανθρωπιστική βοήθεια που έπεσε από αεροπλάνο αλλά δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:30 της Παρασκευής στο στρατόπεδο προσφύγων Αλ-Σάτι και επιβεβαιώθηκε από το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο ελέγχει η Χαμάς, αλλά και αυτόπτες μάρτυρες.

Already 5 people have been killed by humanitarian supplies in the Gaza Strip, Palestinian media claim

The video shows that some of the cargoes failed to open their parachutes and fell on people at high speed. At least 11 people are reported to have been injured. pic.twitter.com/D4vtNheqBQ

— NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2024