Ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε η οπλουργός της ταινίας Rust - Τέθηκε υπό κράτηση

Ένοχη για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε την Τετάρτη (6/3) η υπεύθυνη υπάλληλος για τα όπλα στην ταινία Rust, Χάνα Γκουτιέρες Ριντ, που έβαλε αληθινές σφαίρες στο όπλο το οποίο χρησιμοποίησε ο Άλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα και πυροβόλησε θανάσιμα την Χαλίνα Χάτσινς.

Μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, οι εισαγγελείς ζήτησαν να τεθεί υπό κράτηση η κυρία Γκουτιέρες Ριντ και η δικαστής, Μέρι Μάρλοου Σόμερ συμφώνησε. Ένας δικαστικός υπάλληλος οδήγησε την οπλουργό, η οποία δεν φορούσε χειροπέδες, έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου.

Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών. Οι δικηγόροι της είπαν ότι θα ασκήσει έφεση.

BREAKING: “Rust” armorer Hannah Gutierrez-Reed has been convicted of involuntary manslaughter in the 2021 on-set shooting. https://t.co/pqdDjH7tZs pic.twitter.com/2MhUvcYqNj

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) March 6, 2024