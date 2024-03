Επίθεση σε πλοίο κυπριακών συμφερόντων ανοικτά της Υεμένης - Αγνοούνται τρία μέλη του πληρώματος

Ένα εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιές από επίθεση νότια της Υεμένης και οι δυνάμεις του συνασπισμού παρέχουν υποστήριξη σε αυτό, ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO.

Ένα πλοίο με σημαία Μπαρμπέιντος αμερικανικής πλοιοκτησίας με κυπριακή διαχειρίστρια εταιρεία, επλήγη από φορέα που παρουσιάστηκε ως το «Πολεμικό Ναυτικό της Υεμένης» και διατάχθηκε να αλλάξει ρότα, ανέφερε χωριστά η βρετανική ασφαλιστική εταιρία Ambrey.

«Η Ambrey παρατήρησε ένα στρατιωτικό πλοίο του ινδικού ΠΝ να πλέει σε κοντινή απόσταση από την τελευταία γνωστή θέση του εν λόγω πλοίου (…) Περαιτέρω αναφορές δηλώνουν πως επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη», ανέφερε, προσθέτοντας πως μέλη του πληρώματος επιβιβάστηκαν σε σωσίβιες λέμβους.

Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου 57 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του λιμανιού του Άντεν στη νότια Υεμένη, ανέφερε.

Σύμφωνα με αμυντικό αξιωματούχο των ΗΠΑ, καπνός θεάθηκε να βγαίνει από ένα πλοίο ξηρού φορτίου με σημαία Μπαρμπέιντος, το True Confidence, ανοικτά των νότιων ακτών της Υεμένης κοντά στο Άντεν.

Ο αξιωματούχος, που ζήτησε ανωνυμία, δήλωσε στο Reuters πως μια σωστική λέμβος θεάθηκε επίσης στη θάλασσα κοντά στο πλοίο, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

