Έγιναν οι πρώτες ρίψεις ανθρωπιστικής βοήθειας από τις ΗΠΑ στη Γάζα - «Πεθαίνουμε από την πείνα», μαρτυρούν οι κάτοικοι

Δραματικές διαστάσεις έχει λάβει η κατάσταση λιμού στην οποία έχει περιέλθει ανησυχητικά μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γάζας. Φωτογραφίες μικρών παιδιών που παρουσιάζουν εικόνα αποστέωσης, μην έχοντας πρόσβαση στα βασικά, σοκάρουν τη διεθνή κοινότητα και την ίδια στιγμή ο ΟΗΕ απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις για ανθρωπιστική βοήθεια.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έμπρακτης στήριξης των ανθρώπων που υποφέρουν στη Γάζα, την πρώτη ρίψη βοήθειας πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ με τρία αεροσκάφη C130.

Τα φορτία περιελάμβαναν 35.000 γεύματα.

US aircraft carry out airdrops of aid to Gaza with 38,000 meals.

Three US C-130s dropped humanitarian supplies over Gaza.

The supplies included 66 total bundles – 22 from each aircraft – and included 38,000 meals dropped for people of Gaza.

The bundles did not include water… pic.twitter.com/7V3d5SRz02

— Clash Report (@clashreport) March 2, 2024