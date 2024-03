Αναφορές για τουλάχιστον 10 νεκρούς Παλαιστίνιους από ισραηλινή επιδρομή στη Ράφα (video)

Τουλάχιστον δέκα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από μία αεροπορική επιδρομή που έκαναν σήμερα οι Ισραηλινοί πλήττοντας μία μεγάλη σκηνή στην Ράφα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στην Γάζα.

Η επιδρομή έπληξε μία περιοχή, στην οποία, βρίσκουν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, έξω από το νοσοκομείο Emirate Hospital στο προάστιο Τελ-Αλ Σουλτάν στην Ράφα.

F.U.K. ISRAEL! They just bombed the Emirati Hospital in Rafah! https://t.co/6bza6CVSCi

— Kent Peterson 🇵🇸 (@kenthomes1_kent) March 2, 2024