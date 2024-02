Economist: «Είναι η Ευρώπη έτοιμη να αμυνθεί; Η Ρωσία επικίνδυνη, οι ΗΠΑ αναξιόπιστες» - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο

Σε ένα συγκλονιστικό εξώφυλλο, ο Economist αναρωτιέται αν «η Ευρώπη είναι έτοιμη» για να αμυνθεί μπροστά σε όσα μπορεί να έρθουν.

Στο σχετικό άρθρο του, ο Economist θέτει το ερώτημα: «Είναι η Ευρώπη έτοιμη να αμυνθεί; Η ρωσική επιθετικότητα και η αμερικανική διστακτικότητα αποκαλύπτουν πόσο ανεπαρκώς εξοπλισμένη είναι η ήπειρος».

Europe is ill-equipped to defend itself. Its leaders must urgently jettison their post-Soviet complacency and act before it is too late https://t.co/qhmYsjLVTL pic.twitter.com/wPCoFUYk0A

— The Economist (@TheEconomist) February 22, 2024