Με κονβόι 4 οχημάτων μέσα στα μεσάνυχτα μπορεί να μεταφέρθηκε η σορός του Ναβάλνι (video)

Ένα μυστηριώδες κονβόι με τέσσερα οχήματα διασχίζει τα μεσάνυχτα της 16ης Φεβρουαρίου το πέρασμα πάνω από τον παγωμένο ποταμό Ομπ. Αποτελείται από δύο περιπολικα (στην αρχή και το τέλος του), ένα γκρι σεντάν και ένα μίνιμπας UAZ με δύο χαρακτηριστικές πράσινες γραμμές στο πλάι που αποκαλύπτουν ότι ανήκει στην FSIN, την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών της Ρωσίας. Τα οχήματα κινούνται με μικρότερη ταχύτητα από τα λιγοστά άλλα αμάξια στον δρόμο.

Στο βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα το ρωσικό ανεξάρτητο μέσο Mediazona, το κονβόι εμφανίζεται να κινείται στον μοναδικό δρόμο που ενώνει το Λαμπιτνάνγκι (την πλησιέστερη πόλη στη σωφρονιστική αποικία «Πολικός Λύκος» όπου ο Αλεξέι Ναβάλνι εξέτιε ποινή 30 ετών) με το Σάλεκχαρντ, στη βόρεια Σιβηρία, που απέχει περίπου 50 χλμ από τη φυλακή. Μετά από εκτεταμένη έρευνα που περιλάμβανε την εξέταση πολλών ωρών οπτικού υλικού, το site θεωρεί πολύ πιθανό το συγκεκριμένο κονβόι να μετέφερε τη σορό του 47χρονου δικηγόρου και αντιφρονούντα, η οποία εξακολουθεί να μην έχει παραδοθει στην οικογένειά του παρότι έχουν περάσει πάνω από τρεις ημέρες από το τραγικό του θάνατο.

Three days after the announcement of Alexei Navalny’s death in the Arctic prison, his family still can’t claim or even see his body.

We discovered live cam footage of a midnight convoy possibly transporting Navalny's body over the ice river crossing

