Νύχτα χάους με άγρια επεισόδια από μετανάστες στη Χάγη - Εισέβαλαν στην όπερα, συγκρούστηκαν με την Αστυνομία (video)

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στη Χάγη, στην Ολλανδία, ανάμεσα σε μετανάστες. Τα επεισόδια έλαβαν χώρα γύρω από την Όπερα όταν αντίπαλες ομάδες μεταναστών από την Ερυθραία συνεπλάκησαν μεταξύ τους.

Μέρος του πλήθος των μεταναστών από την Ερυθραία εισέβαλε στο κτίριο της Όπερας και πέταξε τούβλα και πέτρες στους αστυνομικούς. Μέσα στην Όπερα συνεδρίαζε ομάδα πιστή στην κυβέρνηση της χώρας.

Violent clashes between Eritrean migrants and the police in #Hague , Netherlands. pic.twitter.com/bkGv0Sk1da

Τα επεισόδια άρχισαν όταν στο σημείο έφτασε αντιπολιτευόμενη ομάδα. Πολλά αυτοκίνητα της αστυνομίας πυρπολήθηκαν ενώ η περιοχή μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη.

Eritrean African immigrants burn down The Hague, Netherlands. We need mass deportations now#Netherlands #Haguepic.twitter.com/9Li0zkww1h

— Jesvin George (@Jesvinquotes) February 18, 2024