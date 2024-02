Χωρίς τέλος το θρίλερ με τη σορό του Ναβάλνι - Συνελήφθη μέχρι και ο ιερέας που θα έκανε την κηδεία του

«Είναι πλέον πασιφανές ότι οι δολοφόνοι θέλουν να καλύψουν τα ίχνη τους και, κατά συνέπεια δεν παραδίδουν τη σορό του Αλεξέι, κρύβοντάς τη ακόμα και από τη μητέρα του». Με αυτά τα λόγια, η ομαδα του Αλεξέι Ναβάλνι, με ποστ στο Telegram, κατηγορεί τις ρωσικές αρχές ότι δεν παραδίδουν το άψυχο σώμα του «επειδή δεν θέλουν να γίνει γνωστή η μέθοδος που χρησιμοποίησαν για να σκοτώσουν τον Αλεξέι».

Το θρίλερ με τη σορό του Ναβάλνι συνεχίζεται καθώς οι ρωσικές αρχές συμπεραίνουν ότι ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης δεν έχασε τη ζωή του από εγκληματική ενέργεια, αλλά από το «Σύνδρομο Αιφνιδίου Θανάτου». Παρόλα αυτά, όταν η μητέρα του μετέβη στο νεκροτομείο της φυλακής, στη Σιβηρία, για να παραλάβει τη σορό του, διαπίστωσε ότι δε βρίσκεται εκεί. Πού βρίσκεται ο Ναβάλνι; Κανείς δεν απαντά στη Λουντμίλα Ναβάλνι, η οποία μιλά ανοιχτά πια για δολοφονία και ορκίζεται ότι δεν θα τα παρατήσει. «Και ας με βάλουν φυλακή, εγώ θα φωνάζω», λέει.

Με τον Αλεξέι Ναβάλνι να έχει χαρακτηριστεί από το ρωσικό κράτος «εξτρεμιστής», οποιοσδήποτε διαδηλώνει γι’ αυτόν, ή καταδεικνύεται πως είχε κάποια σχέση μαζί του, κινδυνεύει να συλληφθεί. Όπως συνελήφθησαν, βάσει των πληροφοριών που μεταδίδουν ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, περισσότεροι απο 400 Ρώσοι σε 36 πόλεις για διαδηλώσεις μετά τον θάνατο του Ναβάλνι.

In central #Moscow, #Russia, the police are detaining people who today brought flowers to the monument to the victims of Stalin-era political repressions: here’s another video.

pic.twitter.com/uJuyaDu5Xp

— Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) February 17, 2024