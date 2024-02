Ο μυστηριώδης θάνατoς του Νάβαλνι και η λίστα των «ξαφνικών θανάτων» των εχθρών του Πούτιν

«Ποιος είναι ο επόμενος;», γράφει το πλακάτ που κρατά μια γυναίκα μπροστά στο μνημείο των θυμάτων της πολιτικής καταπίεσης, στο Νοβοσιμπίρσκ, στη Ρωσία.

Σε όλες τις πόλεις της Ρωσίας, πολίτες αφήνουν λουλούδια σε μνημεία, εκφράζοντας έτσι τη θλίψη τους για τον Αλεξέι Ναβάλνι που άφησε την τελευταία του πνοή σε φυλακή στον Αρκτικό κύκλο. Αρχικά, οι ρωσικές Αρχές επέτρεπαν στους πολίτες να αφήνουν λουλούδια σε μνημεία ανά μικρές ομάδες, λίγο αργότερα, ωστόσο, αξιωματούχοι τα μάζευαν και τα πέταγαν στα σκουπίδια, ενώ τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι έγιναν περισσότερες από 100 συλλήψεις Ρώσων που κατηγορούσαν τον Πούτιν, ως υπαίτιο της δολοφονίας του Ναβάλνι.

«Μην ξεγελιέστε, ο Πούτιν είναι ο δολοφόνος του Ναβάλνι», λέει στο “Χ” ο Γκάρι Κασπάροβ, ο οποίος θυμάται ότι κάποτε διαδήλωσαν με τον Ναβάλνι και άλλους συμπατριώτες του εναντίον του Πούτιν, σε ένα πλήθος που σήμερα, σχολιάζει, μοιάζει ουτοπικό. Και κατηγορεί τους Ρώσους που δεν ξεσηκώνονται. Βέβαια, στη χώρα που την περασμένη εβδομάδα ψηφίστηκε νόμος ο οποίος επιτρέπει τη δήμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας όποιου διατυπώνει άποψη κατά των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, το να διαδηλώσει κανείς, μοιάζει με αυτοκτονία.

Alexei Navalny, Russian President Vladimir Putin’s most formidable opponent, collapsed and died on Friday after a walk at the ‘Polar Wolf’ Arctic penal colony where he was serving a three-decade jail term, the Russian prison service said https://t.co/CdaufsQVeP pic.twitter.com/UE30qFMjQk

— Reuters (@Reuters) February 16, 2024