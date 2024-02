Βίντεο από την τελευταία εμφάνιση του Ναβάλνι - Αστειευόταν και έδειχνε καλά

Μέχρι πριν από λίγες ημέρες έδειχνε υγιής. Φαινόταν ευδιάθετος, να αστειεύεται. Όμως αργότερα η ανακοίνωση που εκδόθηκε για τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, έγραφε για το τέλος του. «Οι γιατροί των επειγόντων περιστατικών επιβεβαίωσαν τον θάνατο του κατάδικου» είπαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Η είδηση του θανάτου του Ναβάλνι κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με αρχηγούς κρατών και υψηλόβαθμους αξιωματούχους να «δείχνουν» τον Βλαντιμίρ Πούτιν, μιλώντας για πρακτικές ωμής καταστολής.

Yesterday, Aleksey Navalny spoke in court via video link. He seemed to be in good health and and even joked. https://t.co/iXxwW3MSXM pic.twitter.com/mXDeJuVpPg

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 16, 2024