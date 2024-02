Ένοπλη επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισίου - Αναφορές για τρεις τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό Gare de Lyon στο Παρίσι, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές, που προχώρησαν στη σύλληψη ενός άντρα, όπως μετέδωσε το Γαλλικό πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό της αστυνομίας, η επίθεση, που έγινε γύρω στις 8:00 π.μ., προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου, που δεν έχει τις αισθήσεις του, και τον πιο ελαφρύ τραυματισμό δύο ατόμων.

Μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια της επίθεσης.

#BREAKING Several wounded in armed attack at major Paris railway station: police pic.twitter.com/PZ1q1zsbwD

— AFP News Agency (@AFP) February 3, 2024