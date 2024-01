Τραγωδία στο Χόλιγουντ - Νεκρός σε αεροπορικό δυστύχημα στην Καραϊβική ο ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ και οι δύο ανήλικες κόρες του

Ο Αμερικανός ηθοποιός Κρίστιαν Όλιβερ βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τις δύο κόρες του, ηλικίας 10 και 12 ετών, καθώς το αεροπλάνο τους έκανε βουτιά με τη μύτη και συνετρίβη στα νερά ανοιχτά ενός μικρού νησιού της Καραϊβικής.

Δείτε το βίντεο από τη συντριβή του αεροσκάφους, όπως καταγράφηκε από αυτόπτες μάρτυρες

Ο Kρίστιαν Κλέπσερ, γεννημένος στη Γερμανία, που ήταν 51 ετών και είχε το καλλιτεχνικό όνομα Κρίστιαν Όλιβερ, επιβεβαιώθηκε ότι σκοτώθηκε στο δυστύχημα, μαζί με τα παιδιά του, Μαντίτα και Άννικ. Ο πιλότος του αεροπλάνου, Ρόμπερτ Σατς, σκοτώθηκε επίσης.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Όλιβερ εμφανίστηκε σε σημαντικές ταινίες όπως το «Speed Racer» και το «Valkyrie», ενώ πρόσφατα είχε ρόλο στην τελευταία προσθήκη του franchise «Indiana Jones».

Ανάμεσα στους πρώτους του ρόλους στις ΗΠΑ ήταν και η μακρόχρονη συμμετοχή του στο «Saved by the Bell: The New Class» το 1995. Εμφανίστηκε επίσης ως χαρακτήρας στο επιτυχημένο βιντεοπαιχνίδι «Medal of Honor: Above and Beyond».