Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία - Τουλάχιστον 84 οι νεκροί από τον σεισμό

Χιλιάδες διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο αναζητώντας επιζώντες του σεισμού που έπληξε την Ιαπωνία ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Η ισχυρή σεισμική δόνηση των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 84 ανθρώπους, με τα σωστικά συνεργεία να καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες πριν εκπνεύσει το «παράθυρο επιβίωσης» των τριών ημερών.

At least 84 people are confirmed to have died in an earthquake that struck Japan on New Year’s Day. “Frantic rescue operations” are being carried out according to a local outlet. pic.twitter.com/aaINPvuXdR

