Αγορά «μαμούθ» 355 αεροσκαφών Airbus την επόμενη δεκαετία ανακοίνωσε η Turkish Airlines

Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να αγοράσει συνολικά 355 αεροσκάφη Airbus εντός της επόμενης δεκαετίας, ωστόσο η ευρωπαϊκή εταιρεία έκανε λόγο από την πλευρά της για πρόθεση αγοράς 220 αεροπλάνων.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν προς το παρόν δώσει κάποια εξήγηση για τα διαφορετικά νούμερα που επικαλούνται.

Η Turkish Airlines ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι θα αγοράσει 230 αεροσκάφη, με οψιόν αγοράς άλλων 115, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της για τη δεκαετία 2023-33. Η Airbus από την πλευρά της, σε ξεχωριστή ανακοίνωση, λέει ότι η τουρκική εταιρεία παρήγγειλε 220 αεροπλάνα.

Thrilled to announce @TurkishAirlines has just ordered 220 #Airbus aircraft including 150 #A321neos and 70 latest-generation #A350 Family! ✈️

Thank you for your confidence – we are proud to support the airline’s future and sustainable expansion with our most efficient aircraft. https://t.co/Yh5NTHa4ES

— Airbus (@Airbus) December 15, 2023