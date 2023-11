Μέλη της Χαμάς οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης με 3 νεκρούς στην Ιερουσαλήμ - Δείτε βίντεο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι ακόμα τραυματίστηκαν, δύο από αυτούς σοβαρά, σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στην είσοδο της Ιερουσαλήμ το πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ισραήλ η επίθεση έγινε σήμερα το πρωί όταν δύο Παλαιστίνιοι ένοπλοι βγήκαν από ένα όχημα στην οδό Weizman και άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου. Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο στρατιώτες εκτός υπηρεσίας και ένας ένοπλος πολίτης που βρισκόταν στην περιοχή ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τους δύο τρομοκράτες.

Δείτε τη στιγμή της επίθεσης:

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) November 30, 2023