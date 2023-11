Προειδοποίηση Ισραήλ: «Κοντά σε σοβαρό λάθος η Χεζμπολάχ - Μπορούμε να κάνουμε τον Λίβανο νέα Γάζα»

Με τη Χεζμπολάχ να συνεχίζει να πραγματοποιεί επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ προειδοποίησε το Σάββατο ότι «η τρομοκρατική ομάδα είναι κοντά στο να κάνει ένα σοβαρό λάθος που θα τελειώσει με τους κατοίκους της Βηρυτού να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους».

Η Χεζμπολάχ συγκρούεται με τις ισραηλινές δυνάμεις στα σύνορα από τις 8 Οκτωβρίου, και τουλάχιστον 90 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 70 ήταν μαχητές της, έχουν σκοτωθεί. Από την ισραηλινή πλευρά έχουν σκοτωθεί έξι στρατιώτες και δύο άμαχοι. Η αντιπαράθεση αυτή επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη μεθόριο και η σιιτική οργάνωση πλήττει κυρίως στρατιωτικούς στόχους στο Ισραήλ.

Today, the evacuation corridor was open between 9:00-16:00.

50,000 Gazans evacuated south for their safety.#Humanitarianefforts pic.twitter.com/lSLO8dtOtq

