Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι κατέρριψαν drone των ΗΠΑ στην Υεμένη

Επικίνδυνη είναι η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με μία νέα εξέλιξη να δυναμιτίζει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα.

Οι αντάρτες της Υεμένης, Χούθι, υποστηρίζουν τις τελευταίες ώρες ότι κατέρριψαν ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 «ενόσω αυτό εκτελούσε εχθρικές και κατασκοπευτικές δραστηριότητες στον εναέριο χώρο της Υεμένης και στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής υποστήριξης του ισραηλινού καθεστώτος».

BREAKING: Houthis in Yemen claim to have shot down a US MQ9 Reaper drone

#Yemen‘s Armed Forces (Houthis) announced that their air defense has shot down an #American MQ-9 drone “while it was carrying out hostile, monitoring and spying activities in the airspace of Yemeni territorial waters and as part of American military support for Israeli regime”. pic.twitter.com/ckqbeY8FEh

— Iran Nuances (@IranNuances) November 8, 2023