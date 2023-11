Ανάλυση Sky News: «Ο Μπλίνκεν είχε 3 στόχους στις επισκέψεις στη Μέση Ανατολή αλλά δεν πέτυχε κανέναν»

Με «άδεια χέρια» γυρνάει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην Ουάσινγκτον, μετά το μπαράζ επισκέψεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Το Sky News με ανάλυση του Dominic Waghorn, συντάκτη διεθνών σχέσεων επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις κινήσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και το κατά πόσο πέτυχε τους στόχους του μετά το μπαράζ επαφών που είχε σε Ισραήλ, Δυτική Όχθη, Κύπρο, Ιράκ και Τουρκία. Όπως αναφέρει το βρετανικό δίκτυο, ο Μπλίνκεν είχε τρεις στόχους να επιτύχει και κανείς από αυτούς δεν φάνηκε να πήγε καλά.

«Η διπλωματία του κ. Μπλίνκεν κάνει τις ΗΠΑ να φαίνονται ανίκανες και κατά κάποιο τρόπο αδέξιες», λέει ο αρθρογράφος.

Στόχος πρώτος: Να πείσει το Ισραήλ

Ένα από τα βασικά ζητούμενα κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης ήταν να πειστεί το Τελ Αβίβ να προχωρήσει σε μία ανάπαυλα στις μάχες (μία ανθρωπιστική παύση), για να επιτραπεί η είσοδος περισσότερης βοήθειας και η έξοδος των ομήρων. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει αρνηθεί εμφατικά καθώς υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο θα έδινε χρόνο στη Χαμάς να προετοιμαστεί.

In my meeting with Minister @gantzbe, I reiterated that the United States firmly supports Israel’s right to defend itself consistent with international law. We discussed ongoing efforts to secure the release of hostages and maintain calm in the West Bank. pic.twitter.com/A6RdzKH34z — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 3, 2023

Στόχος δεύτερος: Οι αραβικές χώρες να έρθουν σε συνεννόηση με το Ισραήλ

«Αστειεύεστε;». Με αυτή τη λέξη προσπαθεί να σχολιάσει σκωπτικά ο αρθρογράφος την πρόταση του Μπλίνκεν προς τις αραβικές χώρες να σκεφτούν μακροπρόθεσμες λύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ισραήλ-Παλαιστίνης. Όσο κι αν τα προηγούμενα χρόνια είχαν αναπτυχθεί ορισμένα κανάλια επικοινωνίας, οι Άραβες αυτή τη στιγμή πιστεύουν ότι πραγματικά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο, με τη Γάζα να έχει γίνει ερείπιο.

Ένα ακόμη πρόβλημα στις σχέσεις Ισραήλ με τους Άραβες είναι και οι εποικισμοί. Όσο αυτοί συνεχίζουν στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, τόσο περισσότερο απομακρύνονται οι δύο πλευρές.

In Iraq, I met with Prime Minister @MohamedShia to underscore that we must prevent the conflict from spreading. I urged him to hold accountable those responsible for attacks on U.S. personnel in Iraq and discussed our work to deliver humanitarian assistance to civilians in Gaza. pic.twitter.com/HthTWR1m5o — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 5, 2023

Στόχος τρίτος: Να αποφευχθεί η επέκταση της έντασης

Ο τελευταίος και -ίσως- βασικότερος στόχος της Ουάσινγκτον ήταν να αποτραπεί η πιθανή εξάπλωση της κρίσης ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Η συγκεκριμένη παράμετρος είναι αρκετά πολύπλοκη, αφού κανείς απ’ όσους συνάντησε ο Άντονι Μπλίνκεν δεν θέλει να συμμετάσχει στις πολεμικές συγκρούσεις και δεν είναι και διαθέσιμοι να προκαλέσουν κάτι τέτοιο. Ωστόσο υπάρχουν παράγοντες στην περιοχή οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν σε άνευ προηγουμένου ανάφλεξη.

Αυτοί είναι μεταξύ άλλων η Χεζμπολάχ αλλά και το Ιράν. Τόσο η οργάνωση με έδρα τον Λίβανο όσο και η Τεχεράνη έχουν προειδοποιήσει το Ισραήλ πως δεν θα διστάσουν να τινάξουν στον αέρα την περιοχή.

Η ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων προκαλεί ανησυχία

Εν τω μεταξύ, η άνευ προηγουμένου καταστροφή της Γάζας από το Ισραήλ επιδεινώνει τις γεωπολιτικές διαχωριστικές γραμμές σε όλη την περιοχή, καθιστώντας μια μεγαλύτερη έκρηξη βίας όλο και πιο πιθανή.

Το Ισραήλ δεν έχει κάνει ποτέ στη Γάζα αυτό που κάνει τώρα. Μέσα σε μία εβδομάδα έριξε τόσες βόμβες στη μικρή, πυκνοκατοικημένη λωρίδα γης όσες έριξε ο συνασπισμός που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στη Μοσούλη για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους μέσα σε δύο μήνες.

Οι εικόνες νεκρών παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας που παρατάσσονται στα νεκρικά τους σάβανα έξω από τα νοσοκομεία και οι τρομερές σκηνές καταστροφής που παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο στα ειδησεογραφικά κανάλια της αραβικής τηλεόρασης κινητοποιούν την κοινή γνώμη σε όλη την περιοχή και τη δημόσια οργή των ηγετών της κατά του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, για παράδειγμα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει καταστήσει σαφές ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι παρελθόν γι’ αυτόν. «Τον έχουμε διαγράψει», έχει πει. Εν τω μεταξύ ο ίδιος έλειπε σε ταξίδι της τελευταίας στιγμής και δεν συναντήθηκε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ.

Spoke with Turkish Foreign Minister Fidan about preventing the spread of the Israel-Hamas conflict and the need to protect civilians and increase humanitarian assistance. Also discussed Sweden’s NATO accession and the importance of our partnership in addressing global challenges. pic.twitter.com/MwWBxTMBbG — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 6, 2023

Η υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα είναι καταστροφική για το αμερικανικό κύρος στην περιοχή και ευρύτερα. Τα κράτη της περιοχής βλέπουν διπλά μέτρα και σταθμά όσον αφορά το Ισραήλ και την Ουκρανία, και κατά συνέπεια είναι πιθανό να είναι λιγότερο συμπαθή στις εκκλήσεις της Δύσης να τα υποστηρίξει στον πόλεμο.