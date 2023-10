Χάος, συντρίμμια και νεκροί μετά από βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στη Γάζα (video)

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος σύμφωνα με το υπουργείο, κατέστρεψε «τουλάχιστον 20 κτήρια» μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

