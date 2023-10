Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο με "τρεις Ισραηλινές ομήρους" να κατηγορούν τον Νετανιάχου

Η Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα βίντεο με τρεις γυναίκες που εμφανίζονται ως όμηροι μεταξύ αυτών που αιχμαλωτίστηκαν στη Λωρίδα της Γάζας μετά την αιματηρή, πρωτοφανούς έκτασης, επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Σε αυτό το βίντεο των 76 δευτερόλεπτων, που δημοσιοποιήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς με τον τίτλο «ορισμένοι κρατούμενοι Σιωνιστές απευθύνουν μήνυμα στον (Μπενιαμίν) Νετανιάχου και την κυβέρνησή του», μπορεί να δει κανείς μία από αυτές τις τρεις γυναίκες να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να καταλήξει σε ανταλλαγή αιχμαλώτων με το ισλαμιστικό κίνημα προκειμένου να αφεθούν ελεύθερες.

Hamas military wing publish a recording from Israeli hostages in Gaza, which they claim is addressed to Netanyahu and the Israeli government. pic.twitter.com/UW8sTHbuj5

