Η Χαμάς έχει εκτοξεύσει πάνω από 7.400 ρουκέτες κατά του Ισραήλ

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές ομάδες έχουν εκτοξεύσει περισσότερες από 7.400 ρουκέτες κατά του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε την Κυριακή πηγή της ισραηλινής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης, το σύστημα προστασίας Iron Dome αναχαίτισε πάνω από 1.100 ρουκέτες, 550 εκτοξεύτηκαν αλλά έπεσαν μέσα στη Γάζα και περισσότερες από 400 έπληξαν απευθείας το Ισραήλ.

Φαίνεται ότι αρκετές χιλιάδες ρουκέτες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές (δηλαδή όχι κατοικημένες), ωστόσο η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν διευκρίνισε γιατί υπάρχει η αριθμητική διαφορά των πάνω από 5.000 ρουκετών στα στοιχεία που έδωσε.

Χθες ο ισραηλινός στρατός είχε αναφέρει ότι το ένα πέμπτο των ρουκετών που εκτοξεύθηκαν από τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ το τελευταίο 24ωρο (δηλαδή την Παρασκευή και το Σάββατο), έπεσαν στη Γάζα σκοτώνοντας πολίτες.

Σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατου, Ντανιέλ Χαγκάρι έκανε λόγο για περισσότερες από 500 ρουκέτες.

«Σκοτώνουν τους δικούς τους ανθρώπους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο:

1 in 5 Hamas & Islamic Jihad rockets hit Gaza in the last 24 hours. pic.twitter.com/sfOv02NMuU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2023