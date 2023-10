Το βίντεο της συνομιλίας του Μπάιντεν με τις 2 ομήρους που αφέθηκαν ελεύθερες - «Θα τους απελευθερώσουμε όλους»

Τη σύντομη συνομιλία που είχε με τις δύο Αμερικανές ομήρους που απελευθέρωσε χθες η Χαμάς πόσταρε στο Twitter ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Στο βίντεο ο Τζο Μπάιντεν ακούγεται να τους λέει πόσο καλά νιώθει που επιτέλους απελευθέρωθηκαν και να εύχεται να είναι καλά ψυχικά και σωματικά. Σε εκείνο το σημείο μια από τις δυο γυναίκες παρενέβη και είπε ότι είναι και οι δύο καλά. «Είμαι χαρούμενος που έρχεστε σπίτι» ήταν το μήνυμα του Αμερικανού Πρόεδρου.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που είστε σπίτι, που τελοσπάντων απελευθερωθήκατε», είπε αρχικά ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη μια από τις δύο γυναίκες να τον ευχαριστεί για όσα έχει κάνει για το Ισραήλ. «Κοίτα, είναι μια μακρά υπηρεσία. Είμαι απλά ενθουσιασμένος που καταφέρατε να απελευθερωθείτε. Δουλεύαμε επί μακρόν. Θα τους απελευθερώσουμε όλους, θεού θέλοντος».

Χθες η Αμερικανική προεσβεία στο Ισραήλ είχε ποστάρει μια φωτό των γυναικών ενώ συνομιλούσαν με τον Αμερικανό Πρόεδρο.

.@POTUS spoke this evening with the two American citizens who had been held hostage by Hamas. We are so grateful that they are safe.

We will continue to do everything we can to unite all hostages with their loved ones. pic.twitter.com/rp1YDtB8Zu

— U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) October 20, 2023