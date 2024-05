Τι συνέβη στην πτήση «τρόμου» της Singapore Airlines - Πόσο πιθανός είναι ο τραυματισμός ή ο θάνατος από σφοδρές αναταράξεις

Ο θάνατος ενός άνδρα και ο τραυματισμός δεκάδων άλλων επιβατών εξαιτίας των σφοδρών αναταράξεων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια πτήσης της Singapore Airlines εχθές το πρωί έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία και προβληματισμό, ειδικά σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο.

Οι εικόνες από το διαλυμένο εσωτερικό του αεροσκάφους, καθώς και το γεγονός ότι ένας ταξιδιώτης έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του τρομακτικού επεισοδίου αποτελούν υπενθύμιση για την επικινδυνότητα των αναταράξεων, και αρκετά διεθνή ΜΜΕ στρέφονται σε ειδικούς και σε στατιστικά στοιχεία προκειμένου να βρουν απαντήσεις για τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν το φαινόμενο, για τη συχνότητά του ή ακόμη και τη σχέση που μπορεί να έχει με την κλιματική κρίση.

Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, “likely” from a heart attack.

53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2

— Morbid Knowledge (@Morbidful) May 21, 2024