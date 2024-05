Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ηγήθηκε της νεκρικής προσευχής για τον Ραΐσι (video)

Στην Τεχαράνη βρίσκονται σήμερα οι σοροί του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών Χουσεϊν Αμπτολαχιάν, οι οποίοι μαζί με ακόμα έξι άτομα σκοτώθηκαν την Κυριακή έπειτα από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν.

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Τεχεράνης για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής.

Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγήθηκε της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ραϊσί και τους επτά άλλους ανθρώπους .

Η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί αργία και οι κάτοικοι της Τεχεράνης έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα που τους καλούσαν «να παραστούν στην κηδεία του μάρτυρα». Τα φέρετρα του εκλιπόντα προέρου αλλά και των άλλων νεκρών μεταφέρθηκαν στους ώμους των Ιρανών.

Μετά την προσευχή θα πραγματοποιηθεί πομπή ως την πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Διάφορες χώρες – ανάμεσά τους η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράκ—έχουν στείλει εκπροσώπους για την κηδεία, αλλά όχι σε επίπεδο αρχηγού κράτους. Ο επικεφαλής του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, θα παραστεί στην τελετή, όπως και ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ.

Οι ιρανικές Αρχές έχουν κηρύξει πενθήμερο πένθος σε όλη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τελετές για την κηδεία του Ραϊσί ξεκίνησαν χθες από την Ταμπρίζ και μέσα στη μέρα οι σοροί μεταφέρθηκαν στην πόλη Κομ του κεντρικού Ιράν, η οποία φιλοξενεί ένα από τα σεβαστά ιερά και θρησκευτικά σεμινάρια, όπου σπούδασε ο Ραΐσι. Πλήθος κόσμου βρέθηκε και στις δύο πόλεις προκειμένου να θρηνήσει.

Αύριο Πέμπτη η σορός του Ιρανού προέδρου θα μεταφερθεί στη γενέτειρά του, Mashhad, για ταφή στο σεβαστό ιερό του Imam Reza.