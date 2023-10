Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για απάτη ο Τραμπ - Χαρακτήρισε «ρατσίστρια» την εισαγγελέα (video)

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης όπου θα δικαστεί για αστική απάτη ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν τοποθετήσει οδοφράγματα καθώς διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο ζητώντας τη φυλάκιση του Τραμπ.

Κατά την άφιξή του, ο Τραμπ, κατηγόρησε μπροστά στις κάμερες τη Γενική Εισαγγελέα ως «ρατσίστρια γενική εισαγγελέα» ενώ ισχυρίστηκε ότι η ποινική υπόθεση ήταν μια επίθεση στην εκστρατεία του για τις εκλογές του 2024. «Είναι μια προσπάθεια να με πληγώσει στις εκλογές», είπε ο Τραμπ. «Δεν έχει ξαναγίνει».

«Είναι απάτη. Είναι απάτη. Για να ξέρετε, οι οικονομικές μου καταστάσεις είναι εκπληκτικές», ισχυρίστηκε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι του Τραμπ θα τον υπερασπιστούν ενώπιον του δικαστή Άρτερ Ενγκορόν, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «απατεώνα δικαστή» τη Δευτέρα.

Μία ημέρα πριν τη δίκη, ο Τραμπ είχε δηλώσει «θα πάω στο δικαστήριο αύριο το πρωί για να παλέψω για το όνομα και τη φήμη μου ενάντια σε μια διεφθαρμένη και ρατσίστρια Γενική Εισαγγελέα, τη Λετίθια Τζέιμς, η οποία έκανε εκστρατεία για να «πιάσει τον Τραμπ», έγραψε.

Σε αναρτήσεις του ισχυρίστηκε ότι ο δικαστής Ενγκορόν υποτιμά το περίφημο κτήμα του Μαρ-α-Λάγκο.

«Αποτιμά το Mar-a-Lago, στο Palm Beach της Φλόριντα, στα 18 εκατομμύρια δολάρια, όταν αξίζει 50 έως 100 φορές αυτό το ποσό. Οι αποτιμήσεις του είναι ΑΠΑΤΕΣ με στόχο να παρέμβει στις εκλογές, και χειρότερα. ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ!!! Τα λέμε στο δικαστήριο – Δευτέρα πρωί», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο 77χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι σχεδιάζει να παρουσιαστεί σήμερα για τις εναρκτήριες αγορεύσεις ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η υπόθεση απάτης 250 εκατομμυρίων δολαρίων ξεκίνησε όταν η New York AG James κατηγόρησε τον Τραμπ, τους γιους του και τον Οργανισμό Τραμπ ότι διόγκωσαν την αξία της αυτοκρατορίας των ακινήτων του έως και 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο δικαστής Άρθουρ Ένγκορον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ παραβίασε «επανειλημμένα» τους νόμους περί απάτης για να λάβει προνομιακά δάνεια από τις τράπεζες για την εταιρεία του και να ελαχιστοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις.

Ο δικαστής ακύρωσε τις πιστοποιήσεις για ορισμένες από τις επιχειρήσεις του Τραμπ, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να χάσει τον έλεγχο ορισμένων από των πιο διάσημων κτιρίων του.

BRAKING: This is an attempt to hurt me before an election”.

Speaking in court ahead of his appearance, Donald Trump says the lawsuit is “a continuation of the single greatest witch hunt of all time”.

Watch here 👇 pic.twitter.com/DjDQ1MUuun

— Big sam (@Bigsam0120) October 2, 2023