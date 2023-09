Εικόνες χάους στη Νέα Υόρκη - Καταιγίδα μετέτρεψε σε ποτάμια τους δρόμους

Στο στόχαστρο ισχυρής καταιγίδας βρέθηκε η Νέα Υόρκη νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής με αποτέλεσμα να κλείσουν τμήματα του μετρό της πόλης.

Δρόμοι και λεωφόροι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ διεκόπη η πρόσβαση σε τουλάχιστον έναν τερματικό σταθμό του αεροδρομίου LaGuardia.

Σύμφωνα με την κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Κάθι Χοχούλ σε ορισμένες περιοχές τις βραδυνές ώρες της Πέμπτης έπεσαν έως και 13 εκατοστά βροχής, ενώ κατά τη διάρκεια της μέρας αναμένονταν να πέσουν έως και 18 εκατοστά. «Πρόκειται για μια επικίνδυνη, απειλητική για τη ζωή καταιγίδα», τόνισε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό NY1. Μάλιστα σε βίντεο που κυκλοφορούν στο X – πρώην Twitter – τα ορμητικά νερά μπήκαν ακόμα και μέσα σε λεωφορεία και αυτοκίνητα.

JUST IN: Heavy rain hit New York City and nearby areas on Friday morning, causing flash floods. WATCH pic.twitter.com/t4nATtvjj8

— Simon Ateba (@simonateba) September 29, 2023