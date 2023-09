Σκοτώθηκαν μέλη της ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από επίθεση στο όχημά τους

Μέλη της ρωσικής ειρηνευτικής δύναμης στο Ναγκόρνο Καραμπάχ σκοτώθηκαν σήμερα, όταν το όχημά τους δέχτηκε πυρά, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κυανόκρανοι επέστρεφαν από το παρατηρητήριό τους κοντά στο χωριό Τζανιατάγκ, όταν δέχτηκαν επίθεση με όπλα μικρού βεληνεκούς.

#Russian peacekeepers evacuate over 2,000 civilians from dangerous zones in Nagorno-Karabakh, provide medical aid amid ceasefire violations.

🎥MoD Russia pic.twitter.com/G7P4YRIh5K

— Newsline World (@Newsline_World) September 20, 2023