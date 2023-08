Ο τυφώνας «Ιdalia» πλήττει τις δυτικές ακτές της Φλόριντα - Σε συναγερμό οι Αρχές

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκονται οι Αρχές της Φλόριντα καθώς ο τυφώνας Ιdalia (Iντάλια) άρχισε να πλήττει τις δυτικές ακτές της αμερικανικής πολιτείας.

Ισχυροί άνεμοι που κινούνται με ταχύτητα 201 χιλιομέτρων την ώρα , καταρρακτώδεις βροχές και τεράστια κύματα αναμένεται να πλήξουν εκτός από την Φλόριντα και τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ τις επόμενες ώρες, με τον τυφώνα Ιντάλια (Idalia) να ενισχύεται στην κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας «Σαφίρ- Σίμπσον».

Μέχρι χθες το βράδυ είχε εκδοθεί εντολή εκκένωσης σε τουλάχιστον 28 από τις 67 κομητείες της Φλόριντα. Ήδη 169 χιλιάδες άνθρωποι έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι εξαιτίας του τυφώνα, όπως αναφέρει το BBC. Προειδοποιήσεις για τυφώνα και καταιγίδες έχουν εκδοθεί όχι μόνο στη Φλόριντα, αλλά και στις γειτονικές πολιτείες Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα. Και οι τρεις πολιτείες έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

BREAKING: Hearing that Florida has activated 5,500 National Guard members in response to the landfall of Hurricane #Idalia. #HurricaneIdalia #HurricaneIdalia2023 #StormSurge pic.twitter.com/6WD9P0Ylhm

