Νεκρός υπό μυστηριώδεις συνθήκες Ρώσος στρατηγός που γνώριζε τα μυστικά του «παλατιού του Πούτιν»

Ένας φυλακισμένος Ρώσος στρατηγός που γνώριζε τα μυστικά του «παλατιού του Βλαντιμίρ Πούτιν» στη Μαύρη Θάλασσα πέθανε ξαφνικά από «λευχαιμία», και οι μυστηριώδεις συνθήκες του θανάτου του έχουν πυροδοτήσει διάφορες θεωρίες που αναπαράγουν διεθνή ΜΜΕ.

Την περασμένη Δευτέρα, ο 69χρονος Γκενάντι Λόπιρεφ, που σε λίγο καιρό θα δικαιούνταν να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και εμφάνισε δύσπνοια. Οι γιατροί που τον εξέτασαν μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο τού ανακοίνωσαν τελικά ότι έπασχε από λευχαιμία, η οποία δεν είχε εντοπιστεί σε προηγούμενες εξετάσεις του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ρωσικό στρατοδικείο είχε επιβάλει το 2017 ποινή κάθειρξης 10 ετών στον στρατηγό, αφού τον βρήκε ένοχο για δωροληψία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών, κατηγορίες τις οποίες ο ίδιος εξακολουθούσε να αρνείται και μετά την καταδίκη του.

Ο Λόπιρεφ, που υπηρετούσε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSO) είχε επιβλέψει ο ίδιος προσωπικά την κατασκευή του γιγάντιου «ανακτόρου» που πιστεύεται ευρέως ότι ανήκει στον Ρώσο πρόεδρο στο Γκελεντζίκ, για το οποίο έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι χτίστηκε με κρατικό χρήμα. Ήταν επίσης υπεύθυνος για την επίσημη θερινή κατοικία του Πούτιν «Μποτσάροφ Ρουτσέι» στο Σότσι.

Όπως επισημαίνει η Daily Mail, μέχρι τη σύλληψη και τη φυλάκισή του ο 69χρονος ήταν ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους ασφαλείας του Ρώσου προέδρου, και είχε φωτογραφηθεί να συνοδεύει τον Πούτιν και τον βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ στη Μόσχα το 2002.

Ο 69χρονος αισθανόταν μια χαρά την περασμένη Κυριακή όταν μίλησε τηλεφωνικά με τον γιο του Αλεξάντερ, όμως τη Δευτέρα άρχισε να νιώθει μεγάλη κόπωση και δυσκολευόταν να μιλήσει και να αναπνεύσει, γράφει η Daily Mail, επικαλούμενη ρωσικά κανάλια στο Telegram.

«Είχε δύσπνοια και η φωνή του ήταν βραχνή» αναφέρει ανάρτηση του καναλιού VChK-OGPU, συγκρίνοντας τα συμπτώματα αυτά με εκείνα που εμφάνιζε ο εχθρός του Πούτιν, Αλεξέι Ναβάλνι, όταν είχε πέσει θύμα δηλητηρίασης πριν μερικά χρόνια με τον νευροτοξικό παράγοντα Νοβιτσοκ.

Σύμφωνα με τον γιο του Λόπιρεφ, ο πατέρας του μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Σκόπιν, όπου οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βρουν τι συνέβαινε, και κατόπιν σε νοσοκομείο της περιφέρειας Ριαζάν, όπου του είπαν ότι έπασχε από λευχαιμία. Δύο μέρες αργότερα ήταν νεκρός.

Μιλώντας στα ΜΜΕ, o Αλεξάντερ Λόπιρεφ χαρακτήρισε πολύ παράξενες τις συνθήκες θανάτου του πατέρα του. «Είχα μιλήσει με τον επικεφαλή της ιατρικής μονάδας [των φυλακων] και μου είχε πει ότι η καρδιά του και οι πνεύμονές του είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη. Ετοιμαζόμασταν να υποβάλλουμε αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους, γιατί πλησίαζε η ώρα. Και τώρα ξαφνικά λαμβάνω αυτό το τηλεφώνημα [ότι πέθανε]». Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ, ο πατέρας του παρέμενε πολύ δραστήριος και γυμναζόταν καθημερινά στη σωφρονιστική αποικία όπου εξέτιε την ποινή του.

«Την Κυριακή που μιλήσαμε ήταν όλα μια χαρά. Η φωνή του ήταν γεμάτη ενέργεια, μου έλεγε για τη γυμναστική και τις διατάσεις που κάνει. Κάθε μέρα περπατούσε 15 χλμ. Όταν με πήρε τη Δευτέρα όμως, ακουγόταν βραχνιασμένος. Το απόγευμα με κάλεσε από το νοσοκομείο του Ριαζάν και μου είπε ότι αισθανόταν πολύ άρρωστος και δυσκολευόταν να αναπνεύσει», είπε μεταξύ άλλων ο γιος του στρατηγού.

Στις θεωρίες για τις «ύποπτες συνθήκες» του θανάτου του Λόπιρεφ, που κάποιοι πιστεύουν ότι δηλητηριάστηκε, απάντησε ο Βίκτορ Μπομπορίκιν, επικεφαλής της τοπικής επιτροπής που είναι αρμόδια για τις φυλακές τις περιφέρειας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει καμία ένδειξη για «εγκληματική ενέργεια».

