Εξερράγη η Αίτνα - Λάβα και τέφρα ξεχειλίζουν από το ηφαίστειο, ακυρώθηκαν πτήσεις

«Ξύπνησε» και πάλι το ηφαίστειο της Αίτνα, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Κατάνιας, όπως ανακοινώθηκε το πρωί της Δευτέρας (14/8).

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το Reuters, ανακοινώθηκε από το αεροδρόμιο μέσω της πλατφόρμας X, πρώην Twitter: «Εξαιτίας μιας έκρηξης της Αίτνας (…) όλες οι αναχωρήσεις και οι αφίξεις ματαιώθηκαν» και ζητήθηκε από τους επιβάτες να απευθύνονται στην αεροπορική εταιρεία τους για περισσότερες πληροφορίες.

Η Αίτνα είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αν και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο και χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω περιοχές.

Italy’s Mount Etna, Europe’s most active volcano, illuminates the night sky with eruptions pic.twitter.com/OVi0PlFeTE

— Reuters (@Reuters) August 14, 2023