Νέες δορυφορικές εικόνες από το κατεστραμμένο ρωσικό πλοίο που χτυπήθηκε στο Νοβοροσίσκ

Νέες δορυφορικές φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν την Κυριακή στο διαδίκτυο, παρουσιάζουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ρωσικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ», μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη από την επίθεση θαλάσσιων drones που δέχτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Σε αυτές, διακρίνονται ένας πλωτός γερανός, ένα σκάφος διάσωσης έκτακτης ανάγκης και δύο καταδυτικές βάρκες, που έχουν προσεγγίσει και έχουν «κολλήσει» πάνω στο πλοίο, το οποίο είχε πάρει κλίση μετά το χτύπημα, ενώ ανήκει στον Βόρειο Στόλο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και βρίσκεται «παρκαρισμένο» στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Το «Ολενεγκόρσκι Γκορνιάκ», σύμφωνα με τις προδιαγραφές, έχει ηλικία 43 ετών, ανήκει στον Βόρειο Στόλο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και μπορεί να μεταφέρει φορτίο 450 τόνων, καθώς και 25 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Πρόσφατα, αξιοποιήθηκε για τη μεταφορά πολιτικών οχημάτων και αγαθών από και προς την Κριμαία.

