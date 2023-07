Γερουσιαστής προτείνει τον Γιάνη Βαρουφάκη για επικεφαλής Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας - «Ώρα για νέα πρόσωπα»

Γερουσιαστής των «πρασίνων» στην Αυστραλία πρότεινε πριν από λίγες ημέρες τον Γιάνη Βαρουφάκη για επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (RBA).

Τον προσεχή Σεπτέμβριο λήγει η θητεία του Φίλιπ Λόου, ο οποίος ωστόσο δέχεται σκληρή κριτική για την πολιτική που ακολουθεί και ορισμένα κόμματα ψάχνουν να προτείνουν το καταλληλότερο πρόσωπο για τη θέση.

Κατά τον γερουσιαστή από την Τασμανία, Νικ Μακ Κιμ, το πρόσωπο αυτό είναι ο επικεφαλής του ΜεΡΑ25, για τον οποίο σε σχετική συζήτηση στο κοινοβούλιο ανέφερε πως «είναι ο ιδανικός για να αναλάβει τη θέση».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης εργάστηκε ως λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ από το 1989 ως το 2000 και μάλιστα έλαβε και την αυστραλέζικη υπηκοότητα.

Ο Λόου έχει κριθεί αναξιόπιστος καθώς είχε υποσχεθεί «μηδέν» αυξήσεις στα επιτόκια ως το 2024, τα οποία όμως σε διάστημα τριών μηνών έχουν αυξηθεί 12 φορές.

Η είδηση της πρότασής του κυκλοφόρησε στα ΜΜΕ της Αυστραλίας και ο ίδιος ο γερουσιαστής την επιβεβαίωσε ουσιαστικά με ένα tweet προ τριών ημερών, γράφοντας ότι «είναι ώρα για νέες πολιτικές και νέα πρόσωπα στην RBA».

It’s time for some fresh policies and fresh faces at the RBA. pic.twitter.com/MPjoD9Qlg5

— Nick McKim (@NickMcKim) July 7, 2023