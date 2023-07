Συναγερμός έξω από το Μπάκιγχαμ - Άνδρας δεμένος με χειροπέδες εξαπέλυε απειλές (video)

Συναγερμός σήμανε έξω από το Μπάκιγχαμ όταν ένας άνδρας δέθηκε με χειροπέδες στην κεντρική πύλη του παλατιού και άρχισε να απειλεί πως θα αυτοτραυματιστεί.

Στο υλικό που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται ο άνδρας με το λευκό κοντομάνικο και το μαύρο παντελόνι δεμένος, τη στιγμή που εκατοντάδες τουρίστες περνούν απ’ έξω.

Αμέσως, οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τον άγνωστο και το κλίμα έντασης εκτονώθηκε.

🚨 | NEW: A man has handcuffed himself to the Buckingham Palace gates pic.twitter.com/zUOAbwGkVh

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο όπως και πολλά περιπολικά, με τη μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου να δηλώνει τα εξής: «Περίπου στις 17:23 ένας άνδρας πλησίασε τις πύλες του Μπάκιγχαμ και έδεσε τον εαυτό του με χειροπέδες».

BREAKING: More ambulances arrive at Buckingham Palace as man handcuffs himself to the gates and threatens to hurt himself pic.twitter.com/iZpnmeTIsw

— Ryan (@breakingryan1) July 6, 2023