Θρήνος στην κηδεία του Ναέλ - Σε κατάσταση συναγερμού οι γαλλικές Αρχές για νέο κύκλο ταραχών

Το τελευταίο αντίο στον 17χρονο Ναέλ που έπεσε νεκρός την περασμένη Τρίτη από πυρά αστυνομικού είπαν συγγενείς και φίλοι την ώρα που το κλίμα στη Γαλλία παραμένει έκρυθμο.

Η τελετή ήταν ιδιωτική και οι δικηγόροι της μητέρας του Ναέλ ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης να μείνουν μακριά.

Ωστόσο στην είσοδο του νεκροταφείου δεκάδες άνθρωποι στέκονταν κατά μήκος του δρόμου, περιμένοντας να φτάσει η σορός του εφήβου. Πολλοί από τους πενθούντες προέρχονταν από τη μουσουλμανική κοινότητα.

Ο νεαρός ετάφη στο νεκροταφείο Μον Βαλεριέν μετά την προσευχή στο τέμενος Ιμπν Μπαντίς.

Η κηδεία του Αλγερινής και Μαροκινής καταγωγής Ναέλ έγινε ενώ η Γαλλία συγκλονίζεται από ταραχές και λεηλασίες οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να συλληφθούν 1.311 άτομα και να αναπτυχθούν 45.000 αστυνομικοί σε μία προσπάθεια να καταστείλουν τις ταραχές που προκλήθηκαν μετά τον θάνατο του εφήβου την Τρίτη.

Περίπου 2.500 φωτιές εκδηλώθηκαν και καταστήματα λεηλατήθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δήμαρχος της Λιόν ζήτησε αστυνομικές ενισχύσεις ενώ μια μονάδα CRS, δυνάμεις καταστολής της αστυνομίας εστάλη, στην πόλη. Στα χθεσινά επεισόδια συμμετείχαν ακόμα και παιδιά, αφού μεταξύ των συλληφθέντων υπάρχουν και αρκετοί 13χρονοι οι οποίοι συμμετείχαν στις ταραχές. Αρκετά καταστήματα του εμπορικού κέντρο Les Halles, ιδιαίτερα αθλητικών ειδών και σούπερ μάρκετ, λεηλατήθηκαν, ενώ νεαροί εισέβαλαν και στο εργοτάξιο της νέας πισίνας που κατασκευάζεται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο 18ο διαμέρισμα του Παρισιού.

