Τέλος εποχής για το National Geographic - Απέλυσε τους τελευταίους συντάκτες του

Τους τελευταίους του συντάκτες απέλυσε το National Geographic, καθώς το αμερικανικό περιοδικό που εδώ και 135 χρόνια δημοσιεύει θέματα για τον φυσικό κόσμο και την ανθρωπότητα, δεν θα πωλείται πλέον στα «περίπτερα» των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι περικοπές, οι τελευταίες σε μια σειρά απολύσεων της ιδιοκτήτριας εταιρείας Walt Disney Co., περιλαμβάνει 19 συντάκτες οι οποίοι ενημερώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο για τον επερχόμενο τερματισμό της συνεργασίας τους. Πλέον, τα άρθρα θα αναλαμβάνουν κυρίως freelancers.

Πρόκειται για το δεύτερο κύμα απολύσεων σε διάστημα εννέα μηνών και το τέταρτο από το 2015, οπότε και ξεκίνησε μια σειρά αλλαγών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Τον Σεπτέμβριο, η Disney απομάκρυνε έξι κορυφαίους συντάκτες σε μια έκτακτη αναδιοργάνωση των εκδοτικών εργασιών του περιοδικού.

Σύμφωνα με τους απολυμένους υπαλλήλους, το περιοδικό έκανε περικοπές στα συμβόλαια με φωτογράφους που περνούσαν μήνες στα κατά καιρούς πεδία ενδιαφέροντος για την καταγραφή των εμβληματικών εικόνων της έκδοσης.

Σε μια περαιτέρω μείωση του κόστους έκδοσης, τα αντίτυπα του περιοδικού με το εμβληματικό κίτρινο πλαίσιο δεν θα πωλούνται στην αγορά της Αμερικής, αρχής γενομένης από το νέο έτος, ανέφερε η εταιρεία σε εσωτερική ανακοίνωση τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με την Washington Post.

«Το National Geographic, θα συνεχίσει να εκδίδει μηνιαία τεύχη», τόνισε από την πλευρά του εκπρόσωπος του περιοδικού στο CNN την Τετάρτη.

«Οι αλλαγές στο προσωπικό δεν θα αλλάξουν την ικανότητά μας να κάνουμε αυτό το έργο, αλλά θα μας δώσουν μεγαλύτερη ευελιξία να αφηγούμαστε διαφορετικές ιστορίες και να συναντάμε το κοινό μας εκεί που βρίσκεται στις πολλές πλατφόρμες μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του National Geographic. «Οποιοσδήποτε υπαινιγμός ότι οι πρόσφατες αλλαγές θα επηρεάσουν αρνητικά το περιοδικό ή την ποιότητα της αφήγησής μας, είναι απλώς λανθασμένος».

«Ήμουν τόσο τυχερός. Δούλεψα με απίστευτους δημοσιογράφους και είπα σημαντικές, παγκόσμιες ιστορίες. Ήταν τιμή μου», έγραψε στο Twitter ο Craig Welch, ένας από τους πρώην συντάκτες του National Geographic.

My new National Geographic just arrived, which includes my latest feature—my 16th, and my last as a senior writer.

NatGeo is laying off all of its staff writers.

I’ve been so lucky. I got to work w/incredible journalists and tell important, global stories. It’s been an honor. pic.twitter.com/VOt6KydD5Z

— Craig Welch (@CraigAWelch) June 28, 2023