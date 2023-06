«Οι επόμενες 48 ώρες θα καθορίσουν την νέα κατάσταση τη Ρωσία», λέει σύμβουλος του Ζελένσκι

Ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξέφρασε την άποψη ότι η μοίρα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν θα καθοριστεί πολύ σύντομα, μετά την ένοπλη ανταρσία της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner.

«Οι επόμενες 48 ώρες θα καθορίσουν την νέα κατάσταση στη Ρωσία», έγραψε ο Ποντόλιακ στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Είτε πρόκειται για έναν ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο, είτε για μια μετάβαση εξουσίας μέσω διαπραγμάτευσης, είτε μια προσωρινή ανάπαυλα πριν από την επόμενη φάση της πτώσης του καθεστώτος Πούτιν», δήλωσε ο Ουκρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος. «Όλοι οι πιθανοί εμπλεκόμενοι επιλέγουν τώρα ποια πλευρά να διαλέξουν. Μια εκκωφαντική σιωπή της “ελίτ” επικρατεί στη Ρωσία μέχρι στιγμής…» τόνισε.

The next 48 hours will define the new status of #Russia. Either a full-fledged Civil War, or a negotiated Transit of Power, or a temporary respite before the next phase of the downfall of the #Putin regime. All potential players are now choosing which side they are on. A…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 24, 2023