Θερμοκρασίες ρεκόρ σε δέκα πόλεις στο Μεξικό - Πλησίασε τους 50 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Σε επίπεδα ρεκόρ σκαρφάλωσε ο υδράργυρος σε δέκα πόλεις του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, εν μέσω κύματος καύσωνα που έχει προκαλέσει διακοπές ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα.

Στη μεξικανική πρωτεύουσα, σε υψόμετρο 2.240 μέτρων, η μέγιστη θερμοκρασία ανήλθε σε 34,3 βαθμούς Κελσίου, καταρρίπτοντας το ρεκόρ του προηγούμενου μήνα. Στη γειτονική Πουέμπλα ο υδράργυρος έφθασε την Πέμπτη στους 35,2 βαθμούς Κελσίου, συντρίβοντας το ρεκόρ των 34,3 βαθμών που είχε καταγραφεί το 1947.

❗️HISTORIC EVENT

Unbelievable 51.1C/124F at Gallinas MEXICO yesterday, HOTTEST DAY IN MAY IN NORTH AMERICA HISTORY.

World climatology is being rewritten with this brutal heat wave which has no end in sight.

By far,the worst ever recorded in North American history. From SMN: pic.twitter.com/xRNMOCB4JN

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) May 10, 2024