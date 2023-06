Μακάβριο φινάλε για 18χρονο φοιτητή που πήδηξε από ιστιοφόρο στις Μπαχάμες - Πιθανότατα τον έφαγαν καρχαρίες

Βορά καρχαριών πιθανολογείται ότι έγινε ο 18χρονος φοιτητής που πήδηξε από κρουαζιερόπλοιο στις Μπαχάμες. Τι δείχνει το βίντεο-ντοκουμέντο.

Η απερισκεψία της στιγμής, του κόστισε την ίδια του τη ζωή. Ένας 18χρονος φοιτητής, ο οποίος είχε πάει κρουαζιέρα με συμφοιτητές του που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του, καθώς όπως όλα δείχνουν, έγινε βορά των καρχαριών που κολυμπούν στα νερά της Καραϊβικής.

Ο 18χρονος αστέρας του μπέιζμπολ στο σχολικό πρωτάθλημα της Λουϊζιάνα, Κάμερον Ρόμπινς, πήδηξε στο νερό από το σκάφος μέσα στη νύχτα, προφανώς για κάποιο στοίχημα που είχε βάλει με τους φίλους του. Κανείς δεν πίστευε ότι θα βουτήξει μέχρι που το έκανε κι έκτοτε εκτυλίχθηκαν σκηνές πανικού.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, ακούγονται φίλοι του να ουρλιάζουν κυριευμένοι από φόβο και πανικό και να του ζητούν να πιαστεί από ένα σωσίβιο που του είχαν πετάξει.

footage shows cameron robbins, 18, who jumped off a cruise ship in the bahamas as a dare on wednesday 5/24/23. he has still not been found and the search has been suspended. pic.twitter.com/1vYTc6Ao7b

— clips that go hard (@clipsthatgohard) May 30, 2023