Πεντάγωνο: Με φυλάκιση ως και 10 έτη ανά έγγραφο που διέρρευσε κινδυνεύει ο 21χρονος Τεϊσέιρα

Υπό κράτηση βρίσκεται ο 21χρονος Τζακ Τεϊσέιρα, μέλος της Αεροπορικής Εθνοφρουράς της Μασαχουσέτης, κατηγορούμενος για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου σε ένα chat διαδικτυακής ομάδας που ασχολούνταν με τα βιντεοπαιχνίδια.

Η ακρόαση του Τεϊσέιρα έχει οριστεί για την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Αμερικανού εισαγγελέα στην περιφέρεια της Μασαχουσέτης, αντιμετωπίζοντας δύο κατηγορίες.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα τα έγγραφα της απαγγελίας κατηγοριών, οι οποίες αφοροούν τη μη εξουσιοδοτημένη διατήρηση και διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και τη μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση και διατήρηση διαβαθμισμένων εγγράφων ή σχετικού υλικού.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη:

Σε μια έκθεση 11 σελίδων, ένας πράκτορας του FBI, στο τμήμα αντικατασκοπείας στην Ουάσινγκτον, περιέγραψε λεπτομερώς πολλά από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί δημοσίως – ότι ο 21χρονος αεροπόρος δημοσίευσε ευαίσθητα έγγραφα εθνικής ασφάλειας που έφεραν άκρως απόρρητες ενδείξεις σε μια ομάδα συνομιλίας στην πλατφόρμα Discord, η οποία προσδιορίζεται στα δικαστικά έγγραφα ως «Social Media Platform 1».

Ο Τεϊσέιρα συνελήφθη στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης την Πέμπτη και ο Γενικός Εισαγγελέας Μέρικ Γκάρλαντ ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του ότι είναι πιθανό να αντιμετωπίσει κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπείας που επισύρουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών ανά έγγραφο.

Τα διαβαθμισμένα έγγραφα που διέρρευσαν, ορισμένα από τα οποία ήταν μόλις 40 ημερών, παρουσίαζαν τις αδυναμίες του ουκρανικού στρατού και αποκάλυπταν την ικανότητα της αμερικανικής παρακολούθησης να διεισδύει στα ρωσικά συστήματα επικοινωνιών. Περιελάμβαναν χάρτες της ουκρανικής αεράμυνας και έγγραφα που δίνουν μια εικόνα της ρωσικής κυβέρνησης να διαπληκτίζεται εσωτερικά για τον αριθμό των απωλειών του πολέμου.

Ο 21χρονος αεροπόρος την ταυτότητα του οποίου οι New York Times αναγνώρισαν πριν από τη σύλληψή του, ήταν επικεφαλής μιας ομάδας στο Discord, με την ονομασία Thug Shaker Central. Περίπου 20 με 30 άτομα, κυρίως νεαροί άνδρες και έφηβοι, είχαν συγκεντρωθεί εκεί με αφορμή την κοινή τους αγάπη για τα όπλα, τα ρατσιστικά σχόλια και τα βιντεοπαιχνίδια, και κατάφεραν να ενισχύσουν τις σχέσεις τους κατά τη διάρκεια της απομόνωσης της πανδημίας.

Ο Τεϊσέιρα εμφανίστηκε, στο μεταξύ, ενώπιον δικαστηρίου στη Βοστώνη για να λάβει γνώση των σε βάρος του κατηγοριών.

Ο 21χρονος, φορώντας χειροπέδες και χακί φόρμα φυλακής, άκουσε κατηγορίες λίγο μετά τις 10 το πρωί τοπική ώρα, ενώ ο πατέρας του, που βρισκόταν στον χώρο, του φώναξε «Σ’ αγαπώ, Τζακ!». Εκείνος απάντησε: «Σ’ αγαπώ κι εγώ μπαμπά».

Δείτε βίντεο με την αποχώρηση της οικογένειάς του από το δικαστήριο της Μασαχουσέτης:

Accused Pentagon leaker, Jack Teixeira’s family leaves court after his initial appearance this morning at the federal courthouse in Boston. @NBCNews pic.twitter.com/0e3nxFMslB

— Brian Michael (@BrianMichaelNBC) April 14, 2023