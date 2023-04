Μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας ο νεαρός πίσω από τη διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου των ΗΠΑ - Τον συνέλαβε το FBI (video)

Ο επικεφαλής της διαδικτυακής ομάδας στην οποία διέρρευσαν διαβαθμισμένα έγγραφα του Πενταγώνου των ΗΠΑ είναι μέλος της Εθνοφρουράς Αεροπορίας της Μασαχουσέτης.

Αυτό ανέφερε σήμερα η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη συνεντεύξεις και έγγραφα τα οποία εξέτασε.

Ο ύποπτος ονομάζεται Τζακ Τεϊσέιρα, 21 ετών, και ήταν ο επικεφαλής του Thug Shaker Central, μιας διαδικτυακής ομάδας με 20-30 μέλη, τα οποία μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, έκαναν ρατσιστικές αναρτήσεις και μιλούσαν για βιντεοπαιχνίδια.

Λίγη ώρα αργότερα, η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) προχώρησε σε μία σύλληψη για τη διαρροή των διαβαθμισμένων εγγράφων του Πενταγώνου και συνεχίζει την επιχείρηση επιβολής του νόμου στο Νορθ Ντάιτον της Μασαχουσέτης, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Βίντεο από τη σύλληψη:

BREAKING: New video shows federal agents arresting Jack Teixeira, in connection with leaking sensitive U.S. documents online, a law enforcement official tells @ABC News. https://t.co/UgDBGMvqHf pic.twitter.com/faRUwKEfek

— ABC News (@ABC) April 13, 2023