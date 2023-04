Βυθίστηκε στο χιόνι η Σερβία - Πρωτοφανείς χιονοπτώσεις - Δείτε φωτογραφίες

Ισχυρή χιονόπτωση πλήττει από χθες, Δευτέρα, το βράδυ την κεντρική και τη βόρεια Σερβία. Το χιόνι πέφτει ακατάπαυστα επί 14 ώρες προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία ενώ αδύνατη είναι η πρόσβαση σε οικισμούς που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο. Προβλήματα υπάρχουν και με την ηλεκτροδότηση σε ορεινά χωριά.

Στο Βελιγράδι το ύψος του χιονιού στο έδαφος έφτασε τα 15 εκατοστά καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για τον μήνα Απρίλιο. Σε κεντρικά σημεία της πόλης έπεσαν δέντρα τραυματίζοντας περαστικούς και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

It is snowing in most of Serbia, and about 20 centimeters of snow fell in the capital as well.

— B92.net in English (@b92english) April 4, 2023