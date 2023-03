Οι «αγαπητοί φίλοι» Πούτιν και Σι και το «ταξίδι ειρήνης» του Κινέζου προέδρου (video)

Στην πρώτη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία πέρυσι, είναι στραμμένα τα φώτα της διεθνούς κοινότητας, με τους δύο τους να έχουν ένα ανεπίσημο γεύμα και μια κατ’ ιδίαν συζήτηση σήμερα, πριν από τις επίσημες δηλώσεις Τύπου αύριο ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία πιστεύεται ότι θα είναι ψηλά στην ατζέντα.

Σι και Πούτιν φαίνεται να είναι τόσο κοντά όσο ποτέ άλλοτε, με τις κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας να προτρέπουν τον Σι να χρησιμοποιήσει το ταξίδι του για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά, όπως δήλωσε νωρίτερα ένας ανώτερος ερευνητής, όπως μεταδίδει το BBC, «οι στενοί δεσμοί της Κίνας με τη Ρωσία θα μπορούσαν να σημαίνουν ότι οι όποιες μεσολαβητικές προσπάθειες του Πεκίνου θα αμφισβητηθούν από την Ουκρανία και τη Δύση».

Ο πρόεδρος της Κίνας έφτασε στη Μόσχα και κάθισε για «άτυπες συνομιλίες» με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη Ρωσία. Οι επίσημες συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο. Τον Σι Τζινπίνγκ συνοδεύει η σύζυγός του, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Parisien».

BREAKING: Chinese President Xi Jinping arrives in Russia for a three-day state visit, when he’s expected to deliver a strong message of support for Vladimir Putin https://t.co/ZXpEoSOF9H pic.twitter.com/vNKf5gjy8x

