Συγκλονιστικό βίντεο με το ρωσικό μαχητικό Su-27 να επιτίθεται στο αμερικανικό drone

Πλάνα με ρωσικό μαχητικό Sukhoi Su-27 να επιτίθεται στο αμερικανικό drone MQ-9 “Reaper” πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, διαψεύδοντας τη Μόσχα που επέμενε ότι δεν το κατέστρεψε στο επεισόδιο της Τρίτης.

Στο βίντεο ντοκουμέντο το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος διακρίνεται αρχικά να ρίχνει καύσιμα στο drone MQ-9 και μετά να το χτυπάει. Το βίντεο κόβεται προς στιγμήν. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα η εικόνα επιστρέφει, και είναι εμφανές ότι ο έλικας έχει πάθει ζημιά.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.

You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5

— Lara Seligman (@laraseligman) March 16, 2023