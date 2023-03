Επιχείρηση διάσωσης 1.000 μεταναστών στα νότια της Καλαβρίας, αναφέρει η La Repubblica

Τεράστια επιχείρηση πραγματοποιείται στα νότια της Καλαβρίας, καθώς η La Repubblica κάνει λόγο για τρία σκάφη με περισσότερα από χίλια άτομα που προσπαθούν να προσεγγίσουν τις ιταλικές ακτές.

Το Λιμενικό Σώμα έχει ήδη ζητήσει τη βοήθεια του Πολεμικού Ναυτικού για τη διάσωση τους, ενώ έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

Λίγο νωρίτερα, η Frontex σήμανε συναγερμό για ένα σκάφος σε κίνδυνο με 500 άτομα.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, έχουν αρχίσει να μπαίνουν νερά στο σκάφος, το οποίο μεταφέρει πολλές γυναίκες και παιδιά, και για αυτό το λόγο αυτή την ώρα πραγματοποιείται επιχείρηση διάσωσης.

Αύξηση των ποινών για τους διακινητές μεταναστών ζητάει η Μελόνι

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, προήδρευσε, το απόγευμα της Πέμπτης υπουργικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στο Κούτρο της Καλαβρίας.

Σημειώνεται πως λίγες δεκάδες μέτρα από την ακτή, πραγματοποιήθηκε το ναυάγιο της 26ης Φεβρουαρίου, στο οποίο έχασαν την ζωή τους 72 μετανάστες και πρόσφυγες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, στο τέλος του υπουργικού συμβουλίου, η Μελόνι ανακοίνωσε σειρά νέων μέτρων και πρωτοβουλιών, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και του μεταναστευτικού.

Όπως τόνισε, η κυβέρνησή της αποφάσισε να δώσει κύριο βάρος στην καταπολέμηση της δραστηριότητας των διακινητών. Σύμφωνα με τα όσα αποφασίσθηκαν, οι ποινές για τους διακινητές θα αυξηθούν από το σημερινό ανώτατο όριο των δεκαπέντε ετών, στα τριάντα.

Η συγκεκριμένη ποινή θα προβλέπεται σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι των ταξιδιών, που οργανώνονται στην Μεσόγειο από παράνομα δίκτυα δουλεμπόρων, προκαλούν τον θάνατο μεταναστών και προσφύγων. Η ανώτατη αυτή ποινή θα μπορεί να επιβάλλεται και σε περίπτωση που τυχόν επιβάτες των πλεούμενων, χάνουν την ζωή τους εκτός ιταλικών συνόρων.

«Πρόκειται για ένα αδίκημα οικουμενικού χαρακτήρα. Θέλουμε να κατανοήσουν όλοι ότι συμφέρει να έρχονται στην χώρα μας, δια της νόμιμης οδού και θα ετοιμάσουμε ειδικές επικοινωνιακές εκστρατείες», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Βάσει των σημερινών αποφάσεων, όπως τονίσθηκε, πρόκειται να αυξηθούν οι απελάσεις παράνομων μεταναστών και να δημιουργηθούν νέα κέντρα για την προσωρινή παραμονή όσων αποφασίζεται ότι πρέπει να επαναπατρισθούν.

«Εγκρίναμε την επιστροφή των νόμιμων ροών. Ροές οι οποίες θα έχουν, πλέον, τριετή διάρκεια. Πρόκειται να δοθεί προτεραιότητα σε εργαζόμενους που διαθέτουν επαγγελματική κατάρτιση η οποία αναγνωρίζεται στην Ιταλία, όπως και σε χώρες οι οποίες ενημερώνουν τους πολίτες τους, για τον κίνδυνο των παράνομων αυτών ταξιδιών», δήλωσε η Μελόνι.

Παράλληλα, τόνισε ότι «τα τελευταία χρόνια δεν εγκρίθηκαν αποφάσεις για νόμιμες ροές μεταναστών, λόγω των όλο και μεγαλύτερων διαστάσεων της παράνομης μετανάστευσης». Κάτι που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, τέλος, υπογράμμισε ότι η χώρα της αναμένει νέες, ουσιαστικές απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζοντας από μια ουσιαστικότερη οικονομική συνεργασία με την Τυνησία, από την οποία, την τελευταία περίοδο, ξεκινούν πολλά πλεούμενα των διακινητών, με προορισμό την Κάτω Ιταλία.