Ουκρανία: Ο στρατός αρνείται ότι εγκαταλείπει τις θέσεις του στην Μπαχμούτ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «ενισχύσει» τις θέσεις του στην Μπαχμούτ, επίκεντρο των μαχών στην ανατολική Ουκρανία, διαψεύδοντας εικασίες για αποχώρηση του μπροστά στα ρωσικά στρατεύματα που προσπαθούν να περικυκλώσουν αυτή την πόλη.

Αυτή η ανακοίνωση έρχεται τη στιγμή που ο επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής δύναμης Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, παραπονέθηκε για άλλη μια φορά για έλλειψη πυρομαχικών για τους άνδρες του, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης η οποία διεξάγεται από το περασμένο καλοκαίρι.

Ενώ οι φήμες για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων φουντώνουν εδώ και μια εβδομάδα, οι ανώτατοι διοικητές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων «τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης της αμυντικής επιχείρησης και της ενίσχυσης των θέσεων μας στην Μπαχμούτ» κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν σήμερα με τον αρχηγό του κράτους Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε η ουκρανική προεδρία.

Χθες Κυριακή το αμερικανικό Institute for the Study of War (ISW) εκτίμησε ότι ο ουκρανικός στρατός «έχουν ξεκινήσει εμφανώς να προχωρούν σε τακτική υποχώρηση περιορισμένου εύρους» στην Μπαχμούτ.